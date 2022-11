Debreczeni Zita és Gianni Annoni Instagram-oldalukon jelentették be, hogy bővülni fog a családjuk, második gyereküket várják. Az újabb családtag hatalmas boldogságot jelent számukra, ám érkezése előtt egy tragédiát át kellett élniük.

"Nem beszéltem még erről, de... volt egy spontán vetélésem márciusban, a 10. héten, ami nagy trauma volt. Autóban ültünk, félre kellett állnunk az úton, és a férjem, Gianni azonnal a kórházba sietett velem, toltak is be a műtőbe" - árulta el szeptemberben Zita, aki most megmutatta, milyen szépen gömbölyödik a pocakja. A fotót ide kattintva nézheted meg.