Csütörtök

Az erősen felhős égből eleinte főleg keleten, majd délutántól északnyugat felől várható kisebb eső, szitálás. Napközben kevés napsütés előfordul. Az északkeleti szél megélénkül. 6 és 13 fok között alakul a hőmérséklet.

Péntek

Borult, párás időre számíthatunk. Eleinte elszórtan, délutántól egyre több helyen várható eső, amit este az Északi-középhegység térségében havas eső, hó válthat fel. Élénk marad az északkeleti szél. Erős lehűlés várható: reggel 0, délután már csak +5 fok körüli értékeket mérhetünk.



Szombat

Folytatódik az erősen felhős, vagy borult idő. Az északi tájakon akár a déli órákig előfordul vegyes halmazállapotú csapadék: eső, havas eső, a hegyekben hószállingózás. Késő estétől délnyugat felől kiterjedt esőzés kezdődhet. Továbbra is élénk lesz az északkeleti légmozgás. Reggel már fagyhat, délután is csak 2-7 fok várható.

Vasárnap

A nap első felében többfelé valószínű eső, amit a magasabban fekvő tájakon havas eső, hó válthat fel. Délutánra csökken a csapadékhajlam, cserébe ködfoltok képződnek. +4, +5°C várható.

Hétfő

A reggeli sűrű ködfoltok feloszlanak, majd változóan felhős időnk lesz, csapadék nélkül. Megélénkül az északnyugati szél. Reggel országos fagy lesz, délután is mindössze 2-7 fok valószínű - írja a Köpönyeg.