November huszadikán kezdetét vette az idei futball világbajnokság, amely férfiak millióit szegezi hosszú hetekre a tévékészülékek elé. A foci uralja majd nemcsak a tévéket, de a híroldalakat is, ám ha a játék nem is érdekel mindenkit, a jóképű sportolók miatt érdemes lehet odaülni a kanapéra.

A világ élmezőnyébe tartozó focisták rengeteg pénzt keresnek és dominálják a reklám- és divatszakmát. Óriásplakátokról néznek le ránk, népszerűsítik a saját nevükkel ellátott fehérneműket, parfümöket, kiegészítőket és autókat. Ha felvesznek egy karórát, azonnal megugrik iránta a kereslet, és ha valamelyikük egy új frizurával hódít, másnap már ezt a fazont kérik a fiúk a fodrászoknál.

Nem csoda, hogy hölgyek milliói rajonganak ezekért az izmos szépfiúkért, akik a gólöröm közben, vagy a meccs végén még a mezüktől is megszabadulnak. A kamerák pedig közelről veszik őket, hogy a nézők alaposan megszámolhassák azokat a kockákat...

Összegyűjtöttük az idei torna legszexibb pasijait, hogy a hölgyek számára is izgalmas legyen a futball-világbajnokság.

Jack Grealish (Anglia)

Az új David Beckham, csak így emlegetik a brit futballsztárt, Jack Grealisht. Az angol játékos fokozatosan építi karrierjét. Különös figyelmet fordít arra, hogy erősítse saját celebstátuszát és már messziről megismerni őt egyedi frizurája miatt: ugyanis oldalt felnyírt, ám felül hosszúra hagyott tincseit egy hajpánttal tartja kordában. Grealish régóta párkapcsolatban él, de a bulvárlapok gyakran összehozzák őt dögös bombázókkal.

Rodrigo De Paul (Argentina)

Az argentin középpályás nyolcévesen lépett először a gyepre, és tizenegy évvel később már első profi mérkőzésén is megmutathatta tehetségét. Tavaly igazolt az Atlético Madridhoz, hazája csapatát, az argentin válogatottat pedig idén négy éve erősíti. Messi mellett rá is érdemes lesz figyelni. Rodrigo szintén tavaly jött össze a Violetta című Disney Channeles sorozat sztárjával, Martina Stoessel énekesnővel.

Amir Abedzadeh (Irán)

Az iráni válogatott kapusa jövőre tölti be a harmincat és mondhatjuk, hogy a vérében van a foci, ugyanis a neves futballista, Ahmad Reza Abedzadeh fia. Amir követte édesapja példáját, belőle is kapus lett és már öt éve tagja az iráni nemzeti válogatottnak. A magánéletéről szinte semmit sem tudni. Habár van Instagram-oldala, a bejegyzései főként a fociról szólnak, és jócskán kell görgetnie a követőknek, hogy rátaláljanak a kevés félmeztelen fotóra...

Kylian Mbappé (Franciaország)

A francia válogatott fiatal csatára magabiztosan kezdheti az idei tornát, ugyanis csapatával címvédőként érkeznek Katarba. Mbappé ereiben kameruni és algériai vér is csörgedez, a mindössze huszonhárom éves sportolóért pedig bomlanak a nők. Születésnapját december 20-án ünnepli, így a 18-án véget érő vébén egy ismételt győzelem remek ajándék lenne a számára. A magánéletét féltve őrzi, nemrég azonban a lapok lerántották a leplet arról, miszerint egy transznemű modellel alkot egy párt.

Eden Hazard (Belgium)

A belga nemzeti válogatott csapatkapitánya sok nő szívét megdobogtatja, ő azonban nagyon régóta csakis egy embernek szenteli az életét. Eden Hazard ugyanis házas, felesége Natacha Van Honacker, akiről szinte semmit sem tudnak a lapok. Ugyanazon a környéken nőttek fel, már fiatalon összebarátkoztak, és végül szerelemmé érett a kapcsolatuk. Első gyermekük 2010-ben született, majd a kisfiút még további három követte.

Kevin Trapp (Németország)

A német válogatott tartalékos kapusa, Kevin Trapp egy igazi fotómodellalkat, akiről könnyen el is hihetnénk, hogy a kifutón keresi a kenyerét. Az Instagram-oldala ugyanis tele van profi képekkel, melyeket láthatóan fotóstúdióban készítettek. Trapp azonban nemcsak divatos ruhában, belőtt séróval szemrevaló, focimezben vagy anélkül, a kockáit és izmait megvillantva is üde látványa a német válogatottnak. Négy évvel ezelőtt eljegyezte brazil kedvesét, Izabel Goulart modellt.

Marcos Llorente (Spanyolország)

Ha Trapp kapcsán arról írtunk, hogy modellalkat, akkor Llorente esetében csak ismételni tudjuk magunkat. A spanyol válogatott fiatal, döglesztően jóképű, vibrálóan kék szemű játékosát imádja a kamera és nők százezrei örülhetnek, hiszen szégyellősnek sem nevezhető. Legyen szó Insta-posztról vagy címlapfotóról, bármikor ledobja a textilt, hogy megcsodálhassuk kidolgozott felsőtestét. Marcos sem a szinglik táborát erősíti, ugyanis tavaly eljegyezte kedvesét, Patricia Noarbét.

Fabian Schär (Svájc)

A svájci csapat játékosa sokáig hazájában versenyzett, de hét évvel ezelőtt először egy német, majd egy spanyol formációhoz igazolt, végül hosszas keresgélés után a brit Newcastle-nél találta meg "otthonát". Barátnője, akivel három éve alkot egy párt, nem követte őt az Egyesült Királyságba. Alexandra Münger maradt Zürichben, hogy befejezze jogi tanulmányait, ám a távkapcsolat náluk működik és a mai napig együtt vannak.

Son Heung-min (Dél-Korea)

A dél-koreai válogatott csapatkapitánya sok hölgy szívének lesz kedves. Idén töltötte be a harmincat, de már nagyon fiatalon elkerült hazájából. Németországban edződött igazán profi játékossá, jelenleg pedig a brit Tottenham Hotspur játékosa. A vébén azonban hazája színeiben lép pályára. Korábban két K-pop énekesnővel is randizott, de jelenleg szingli. Rengeteget jótékonykodik, futballakadémiát is nyitott szülővárosában, a pandémia alatt pedig elvégezte a kötelező katonai alapkiképzést a tengerészgyalogságnál.