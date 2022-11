Sammy Green éppen hazafelé tartott az iskolából a pennsylvaniai Pottstownban, amikor követni kezdte egy ismeretlen nő. Odament a fiúhoz, és elkezdte kérdezgetni, hogy hová megy, miért van egyedül, merre van a családja.

Ezután a nő azt állította, ismeri a fiú apját, és elkíséri a közeli kisboltba, ahol bármit megvesz neki. Az üzlet biztonsági kamerája rögzítette, ahogy Sammy bemegy az üzletbe, miközben a nő kint vár rá.

Sammy nem esett kétségbe a helyzettől, hanem odasétált a pénztároshoz, és megkérte, hogy tegyen úgy, mintha az anyja lenne.

"Kérlek, csinálj úgy, mintha az anyukám lennél" - suttogta a kisfiú. A pénztáros erre maga mögé húzta a gyereket, miközben az ajtóhoz ment, és kulcsra zárta. Az idegen nő ezt látva elsietett.

"Még akkor is remegtem, amikor már bent voltam a boltban" – mondta a kisfiú, hozzátéve, hogy pontosan azt tette, amire a szülei tanították.

A rendőrök már azonosították is a nőt a felvételek alapján, és kiderült, hogy mentális egészségügyi problémák miatt jelenleg is kezelés alatt áll - írja a New York Post.