Macskát találtak egy utas bőröndjében a New York-i John F. Kennedy repülőtéren, miután a közlekedésbiztonsági hivatal (TSA) egyik tisztviselője egy kissé nyitott cipzáron kilógó vörös szőrcsomóra lett figyelmes.

Az utazótáska átvilágításakor a TSA munkatársa igencsak meglepődött, amikor meglátta, hogy egy macska van a bőröndben.



Miután a négylábút kiszabadították, a táska tulajdonosát arra kérték, térjen vissza a jegypénztárhoz.

Lisa Farbstein TSA-szóvivő szerint az utas azt mondta, hogy a macska nem az övé. Szavaiból az derült ki, nem is tudta, hogy az állat a csomagjában rejtőzött.



A New York Post című helyi napilap megtudta, hogy a Smells névre hallgató macska végül hazakerült. Gazdája szerint Smells bemászhatott a látogatóban lévő barátja táskájába. Nem is fedezte fel a macska eltűnését, amíg a repülőtérről fel nem hívták.