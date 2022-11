Nagyon szúrhatta a szemét valakinek Shane Tusup. Az úszóedzőt a mentőszolgálatnál panaszolták be, hogy a mentők uniformisát hordja. Az Országos Mentőszolgálat a közösségi oldalon posztolt az üggyel kapcsolatban, majd Tusup is megszólalt.

"A mentőknék panaszolták be Shane Tusupot, de kár volt..." - kezdte bejegyzését a szervezet. "Ismét bejelentés érkezett a Mentőszolgálat főigazgatójához, amihez ezúttal több fényképet is mellékelt egy felháborodott állampolgár. A férfi azt sérelmezte az e-mailben, hogy Shane Tusup miért hordja a mentők egyenruháját: 'Kedves mentőigazgató! Nem tudom tudnak-e róla, hogy Shane Tussup amerikai sztár gyakorta hordja a maguk uniformisát. Milyen jogon??????Ezt engedélyezték? Egyáltalán hogyan kerülhetett hozzá ilyen ruha? Ez elfogadhatatlan! Nem hinnem, hogy a mentősök örülnek, ha mások illetéktelenül használják a mentős ruhát. Tegyen lepéseket!' A főigazgató válaszából kiderül, hogy az edző rendszeresen támogatja a mentők sportegyesületét, segítve ezzel az életmentők szolgálatok utáni rekreációját és pihenését. A panaszolt ruhadarab egyébként nem az egyenruha része, ilyen úgynevezett 'futópólót', amin az Országos Mentőszolgálat Sportegyesület lógója látható az aranyfokozatú támogatók kaptak, akik bármikor büszkén viselhetik azt. A főigazgató továbbá megköszönte a panaszosnak, hogy figyel az Országos Mentőszolgálat reputációjára és biztosította róla, hogy továbbra is mindent megtesz a szervezet arculati elemeinek védelme érdekében" - tette közzé a mentőszolgálat.

„Igen, a hír igaz... Nem akartam ezzel kérkedni, de ha már kiderült, bevallom: támogatom és segítem a fontos hivatásukat éjjel-nappal végző mentősöket! És igen, büszkén viselem a tőlük ajándékba kapott pólót!" - idézi Tusupot a Blikk.

Az edző - aki nemrég megkapta a magyar állampolgárságot - egyébként a minap meglepő kijelentést tett Hosszú Katinkával kapcsolatban, amit ITT olvashatsz el.