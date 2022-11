Az 1980-ban bemutatott Indul a bakterházban ismerte és szerette meg az ország Olvasztó Imrét. Talán ő maga sem gondolta, hogy micsoda karrierje lesz, hiszen árvaként kezdte az életét: nem ismerte szüleit, és azt sem tudta, vannak-e testvérei. Hároméves volt, amikor örökbefogadták, és nem sokkal később választották ki Bendegúz szerepére.

A film után több szerepet is ajánlottak neki, játszott is néhány alkotásban, de végül mégsem színész lett belőle. Nyomdászként találta meg a számítását, és felnőve családot alapított. Két házasságából négy gyermeke született, ám a színészi múltját sosem tudta maga mögött hagyni, ezt is bizonyítja, hogy legkisebb gyermekét híres filmszerepe után Bendegúznak nevezték el.

Második házassága azonban megromlott, és amikor a felesége közölte vele, hogy el akarja hagyni, Imre összeomlott, mivel nem tudott volna a Blikk szerint imádott kisfia nélkül élni. Fontolgatta az öngyilkosságot, végül 2013 júliusában saját kezűleg vetett véget az életének. Autójával egy erdős területre hajtott és felakasztotta magát egy fára.