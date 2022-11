A Magyar Vöröskereszt december első két hétvégéjén az ország összes Auchan áruházában várja a nélkülözőknek szánt adományokat, elsősorban tartós élelmiszereket, tisztító- és tisztálkodási szereket, valamint édességet, szaloncukrot is.

December 11-ig online adományozásra is van lehetőség egy előre összeállított csomag megvásárlásával - olvasható a segélyszervezet MTI-hez eljuttatott közleményében. Az Egy csomag szeretet néven futó adománygyűjtésre az ország 24 üzletében várják az adományokat december 2. és 4., valamint 9. és 11. között.

A szervezet összeállított egy bevásárlólistát is arról, hogy tapasztalataik szerint milyen termékekre van a legnagyobb szükség. Most főként zöldség, paradicsom, máj, darált hús és készétel konzervek, száraz bab és lencse, citromlé, rizs, száraz tészták, rétes- és rizslisztek, zabkása, zabpehely, instant kakaó, gyümölcsteák, kisdobozos gyümölcslevek, tartós tej, bébiétel, továbbá az ünnepre való tekintettel szaloncukor és egyéb édesség szerepel a listán. Ezenkívül várják a mosó- és mosogatószer, szappan, fogkefe, fogkrém, fertőtlenítőszer és általános tisztítószer felajánlásokat is.

December 11-ig online adományozásra is van lehetőség a karitatív szervezet által összeállított, a webáruházban megtalálható egységcsomag megvásárlásával, amelynek értéke négyezer forint, és többféle száraztészta, étolaj, liszt, cukor és gyümölcstea van benne. Az összegyűlt adományokból szakszerűen összeválogatott csomagok készülnek, amelyeket az országos hálózattal rendelkező Magyar Vöröskereszt a megyei szervezetein keresztül fog szétosztani a rászorulóknak, főleg többgyermekes családoknak. A tavalyi akciónak köszönhetően 10 megye többszáz településén tudtak segíteni az ünnepek előtt - írja MTI.