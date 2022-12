A Magyar Közút Zrt. egy autóplyás Facebook-csoportban fedezte fel a videót. Azonnal kikeresték a térfigyelő kamera képét, majd a két felvételből készítettek egy anyagot.

"Ahogy visszanéztük, az egyik csomópont felhajtóján ment fel, majd a következő lehajtónál el is hagyta a pályát. Szerencsére nem történt baleset, de mindenkit arra kérünk, hogy semmiképpen se kövessék a példáját! Egyébként pedig ha olyan helyen tekertek, ahol azt engedi a KRESZ, ott is figyeljetek arra, hogy jól láthatóak legyetek a többi közlekedő számára is!" - írják Instagram-posztjukban.