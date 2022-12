A most 69 éves T. Miklós közel 20 éven keresztül adta ki magát Jézus reinkarnációjának, miközben orgiákat rendezett és rengeteg pénzzel rövidítette meg áldozatait. A szektát végül egy kiábrándult tag leplezte le.

A szekta tagjainak gyógyításokat ígért alkalmanként 8 ezer forintért, és "jótékonysági" célokra is pénzt gyűjtött híveitől, illetve szerette az ajándékokat is, mint pénz, házak, kocsi... Emellett a szekta fiatal női tagjaival szexuális kapcsolatot létesített.

A ciprusi villában több tucat szeretőjét látta vendégül, többüket egy-egy veszekedés után ide küldte engesztelésül.

"Rendszeresen heteket töltött ott. Nem tudom, hogy a nevén van-e, de úgy tűnt, mintha az övé lenne. Amikor összevesztem vele, kárpótlásul felkínálta, hogy töltsek el egy hetet édesanyámmal a ciprusi villában, de közben ott voltak egy másik nőjének a holmijai is" - idézi a Bors a kamu-Jézusban csalódott volt szektatagot.

A férfi 2019-ben bukott le, sw híveinek egy része még ekkor is kitartott mellette, sőt, egy ideig a szeánszokat is folytatta, végül azonban családja is elfordult tőle.

Idán decemberben azonban vádat emeltek ellene: a Zalaegerszegi Járási Ügyészség hat év börtönt, hat év közügyektől eltiltást és pénzbüntetést kért a férfire.