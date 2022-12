Még ma is sok idős embert csalnak el "állapotfelmérés" ürügyén olyan előadásokra, ahol különféle, hasznosnak tűnő dolgokat értékesítenek nekik. Ezt űzte az a három fiatal is, akik nemrég a Palikék Világa by Manna adásának voltak a vendégei. A srácok már felhagytak az "értékesítéssel", és motivációs trénerként dolgoznak.

Hogy hogy jött a könyvírás? Sírtam otthon a teraszon, és nem jutott semmi az eszembe, mit fogok kezdeni az életemmel, amikor a fél ország tudta, hogy időseknek adtunk el minden szart, mit fogok ezzel kezdeni, hova vesznek fel, akkor jött egy belső hang: írj egy könyvet!

– válaszolta egyikük Palik László kérdésére, majd elárulta, ma már nem csinálná, amit egykoron.

"Beálltam üzletkötőnek. Így utólag bánom, mégis azt mondom, hogy ez kellett a fejlődésemhez. Értékesítettünk olyan dolgokat, amiket nem biztos, hogy ma is értékesítenék. Mindez kellett. Jó pénz, nagy fizetés, jó nők, drog stb"

– idézte a Bors a fiú szavait.