A műsorvezető, akit egykoron szintén a ValóVilágban ismerhetett meg a közönség, túl korán tért vissza a munka világába. Mint elmondta, nem tudta összeegyeztetni a késő esti tévézést és a gyermeknevelést: sem nagyobbik fiára, sem a nemrég született, már négy hónapos babájára nem jutott elég ideje.

Nádai Anikó helyét Schumacher Vanda vette át, így pár napja már őt láthatják a nézők Puskás Peti mellett. Vanda eddig a valóságshow háttérműsorát, a BeleValóVilágot vezette, az ottani helyét Balázs VV Merci kapta. A tévézőknek azonban nem kell sokáig nélkülözniük Anikót, hamarosan ugyanis visszatér a képernyőre.

Azt gondolom manapság, főleg a mi szakmánkban, nem engedhetjük meg magunknak, hogy évekig otthon maradjunk. Úgy tervezem, hogy nemsokára visszatérek a Reggelibe. Mivel az reggel van, könnyebben össze fogom tudni egyeztetni az otthoni teendőkkel. A Házasodna a gazda következő évadát is én szeretném vinni.

"Az abszolút olyan munka, ahová a gyerekeket is magammal tudom vinni. Patrik is rendszeresen jött velem a forgatásokra, élvezte a vidéki környezetet, megsimogatta az állatokat és felmászott a kombájnokra, traktorokra. A stáb is nagyon segítőkész volt, és a felvételek alatt vigyáztak rá. Biztos vagyok benne, hogy Alexszel is hasonlóan megy majd minden" – mesélte a Blikknek Anikó.