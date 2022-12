Az év végén, mint egy bomba, úgy robbant Harry és Meghan közös dokusorozata. A Netflix által bemutatott, hatrészes produkció részletesen elmeséli, mit élt át a hercegi pár, hogyan bántak velük a királyi család tagjai, és súlyos vádak is elhangzanak a szériában.

Harryék többek között arról beszélnek a friss sorozatban, hogy a család a bátyja, azaz Vilmos érdekében hazudni is képes volt, miközben értük az igazságot sem vállalták. A herceg elárulta azt is, hogy Vilmos sikoltozott és kiabált vele, amikor közölte, hogy elhagyják a koronát és az Egyesült Államokba költöznek. Sőt Harry az egyik brit lapot is megvádolta, miszerint miattuk vetélt el a felesége.

A kemény vádak nem maradhattak titokban a királyi család előtt, ám az újdonsült uralkodót, III. Károlyt látszólag nem érdeklik az elhangzottak. Sokan arra számítottak, hogy a sorozat után minden ajtó bezárul majd Harry és Meghan előtt, ám a király meglepő lépésre szánta el magát: nyit a hercegi pár felé.

A Telegraph forrása szerint igazak a pletykák, miszerint meghívják Harryt és feleségét a jövő májusi koronázásra, sőt az uralkodó a legkisebb fiát is megemlíti majd első, karácsonyi beszédében – írja a Mirror.