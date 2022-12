A lap arról ír, hogy Károlyt nem érdeklik a doku-sorozatban elhangzottak, továbbra is a békére törekszik, ezért meghívja Harry herceget és Meghan Markle-t a jövő májusban esedékes koronázási ünnepségre. Nem szeretne rossz viszony ápolni velük annak ellenére, hogy a házaspár több alkalommal is - vélt vagy valós sérelmek alapján - támadást inézett a királyi család ellen. Ezt a célt szolgálta a múlt héten megjelent netflixes doku-sorozat is, melyben többek között olyan dolgokat is állítottak, hogy Vilmos hercegnek és a király családnak fájt, hogy Meghan népszerűbb volt Katalin hercegnőnél.