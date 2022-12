A kommentelők hosszú időn át találgatták, vajon egy párt alkot-e Szorcsik Viki és Szabó András Csuti. A két ismert ember ugyanis többször is ugyanarról a helyről posztolt az Instagram-oldalára, ráadásul az is köztudott volt, hogy a nyáron együtt forgatták a TV2 sztárrealityjének új évadát.

A kapcsolatukat végül csak azért nem vállalták fel, mert mielőtt igazán komolyra fordulhattak a dolgok, szakítottak is. Sem a színésznő, sem az üzletember nem árult el részleteket arról, pontosan mi is volt közöttük, a legtöbbször csak sejtelmesen fogalmaztak, ám most Szorcsik Viki egy interjúban tiszta vizet öntött a pohárba és kijelentette, ő volt az, aki a szakítás mellett döntött.

Nekem sokkal több kell egy férfitól, mint amit ő adni tudott. (...) Neki szinte saját magára sincs ideje. Sok olyan dolga van, amibe nem fér bele egy párkapcsolat

– mondta a Blikknek a színésznő, aki úgy véli, akár nagyon jó párost is alkothattak volna Csutival. Arra a kérdésre, hogy ez szerelem volt-e, nem adott egyértelmű választ, de annyit elárult, hogy felkavarták az érzelmek, és szerinte Csutira is hatással volt mindaz, ami köztük történt.