A mindössze 24 éves Marianna volt párja, Attila azért utazott a nő karcagi otthonához, hogy kibéküljön vele. A szakítás előtt öt éven át éltek együtt, közös gyermekük is született, ám a nézeteltérést nem sikerült tisztázni, előbb veszekedni, majd verekedni kezdtek, a férfi pedig ekkor egy párna vagy a matrac segítségével megfojtotta a fiatal édesanyát.

A gyilkosság idején a szomszéd szobában tartózkodott a pár közös kisfia, valamint a nő akkor hétesztendős gyermeke. A férfi a holttestet először az ágyneműtartóba, majd a kocsija csomagtartójába rejtette, és hazaautózott gyermekükkel együtt saját szülei felsőlajosi házához. A közeli erdőben elásta a nő testét, majd úgy tett, mintha ő is keresné Mariánnát. Végül saját magát buktatta le a rendőrségi kihallgatás során. A gyilkosságért idén áprilisban tíz év börtönre ítélték.

A gyerekek viszonylag jól vannak, ők még valószínűleg fel sem fogják ezt az egészet. Ezt a szörnyűséget. Csak azt tudják, hogy anya már soha nem jön haza és az égbe költözött. Rendszeresen járunk velük a temetőbe, az édesanyjuk sírjára mindig helyeznek virágot. Vendelke már ötéves, Ruben pedig kilenc, ezért azt már felfogták, hogy az ő életük más, mint a többieké

– mesélte a Blikknek az elhunyt Marianna édesanyja, aki két kisgyermeke mellett neveli lánya fiait is.

"Marianna rajongott a természetért, az erdőért, a növényekért, imádott ültetni és kertészkedni is. Az asztalunkon lévő koszorút is még ő készítette, a gyerekekkel pedig kimentünk az erdőbe tobozokat szedni, amivel feldíszítettük, ahogyan ő is tette volna. A hiánya felfoghatatlan, az elvesztését talán soha nem tudom majd feldolgozni" – emlékezett elveszített gyermekére a nagymama.