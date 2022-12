Bulvártémákat tekintve egészen fordulatosra sikeredett az idei év, mely az utolsó napokra is tartogat meglepetéseket. Karácsony környékén ugyanis több hírességnek is megkérték a kezét, vagy éppen ők térdeltek le szívük választottjai elé.

Nem csoda, hogy a lánykérések forgatagában elég egy jól beállított kép ahhoz, hogy a kommentelők vad találgatásba kezdjenek. A Dancing with the Stars táncosnője, Stana Alexandra szerelmével, Meggyes Dáviddal meghitt hangulatban randevúzott, minderről fénykép is készült, és a Bors szerint ezt látva többen is azt kezdték találgatni, hogy vajon eljegyezték-e már Alexandrát?

A lapnak a táncosnő még karácsony előtt nyilatkozott, akkor azt mondta, jelenleg nem az a legfontosabb az életében, hogy menyasszony legyen:

Nem érzem prioritásnak, hogy egy gyűrű kerüljön a kezemre, de majd meglátjuk.

Stana Alexandra idén vált el férjétől, a szintén táncos Köcse Györgytől, szerelme, Meggyes Dávid és exe, Horváth Gréta pedig év elején szakítottak.