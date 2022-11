A Dancing with the Stars táncosnője azután jött össze Meggyes Dáviddal, hogy a férfi szakított Horváth Grétával . Alexandra és párja az év elején a média kereszttüzében álltak, de az utóbbi hónapokban eltűntek a nyilvánosság elől, most viszont több részlet is kiderült a kapcsolatukról.

Stana Alexandra még mindig versenyben van a Dancing with the Stars idei évadában, és nemcsak a szakmájában, hanem a magánéletben is jól érzi magát. Sőt, mint legfrissebb interjújában elmondta, mindig is azt a fajta boldogságot kereste, amit most van szerencséje megélni.

Régóta hangoztatom, hogy örülni kell mindennek, meg kell élni a pillanatot, de ez nem mindig sikerült a múltban. Már elég érett vagyok ahhoz, hogy így éljek. Most tudom igazán megbecsülni, ami körbevesz. Boldog és kiegyensúlyozott vagyok, mint eddig soha

– kezdte a hot! magazinnak a táncosnő, aki elárulta, hogy néha ki tudja húzni a gyufát kedvesénél.

"Mindketten lenyugodtunk, összecsiszolódtunk. Összehangoltuk a szokásainkat, az életünket, gördülékenyen megy minden. Persze akadnak viták, mert szenvedélyesek vagyunk. Én vagyok az impulzívabb természet, előfordul, hogy generálom a feszültséget."