Gyereksztárként lett ismert Adam Rich, aki múlt szombaton, saját otthonában vesztette életét. A szomorú hírt egyik családtagja is megerősítette.

Rich a hetvenes évek végén robbant be a köztudatba, ekkor játszotta az Eight is Enough című amerikai szitkomban Nicholas Bradford karakterét. Nem sokkal később azonban hátat fordított a színészetnek, mert megelégelte a reflektorfényt. Később már nem munkássága, hanem botránya miatt került a címlapokra, ugyanis a kilencvenes évek elején letartóztatták. Betörte egy gyógyszertár kirakatát, mivel drogot akart szerezni onnan.

A kétezres évek elején visszatért a színészethez, több sorozatban is feltűnt, de egyik sem hozta meg számára az igazi áttörést. A holttestét Los Angeles-i otthonában találták meg, halálának oka egyelőre ismeretlen, de a rendőrség kizárta az idegenkezűség gyanúját – írja a Blikk a Mirror cikke alapján.