Andreát nyolc év hat hónap börtönbüntetésre ítélték, de már 2003-ban kiszabadulhatott, ám nem sokkal később ismét bajba keveredett. A Blikk információi szerint egyik korábbi cellatársával illegális bordélyházat vezetett, ám már ezt az ügyet is a háta mögött tudhatja. A lap szerint rendeződött az élete, egy multiáruházban dolgozik, megbízható munkaerő és kollégái is kedvelik.

Diána kilenc évet kapott, de feltételesen őt is hamarabb szabadon engedték. A nő egyik rokona elmesélte az újságnak, hogy Diána a szabadulása után műkörmös lett, gyereke született, sötét múltját azonban a családja elől is titkolta. A nagymama szerint Diána gyermeke nyolcéves volt, amikor megtudta, mit követett el az anyja, de akkor még nem foghatta fel, mit is jelent ez pontosan.

Beszélgettem az unokámmal, s azt mondta, a volt menyem szégyelli az ügyet. Tudja, hogy ami történt, arra egyszerűen nincs bocsánat. Ezzel a gondolattal együtt éli a mindennapjait Budapesten, az élettársával

– mesélte a Blikknek az idős rokon.