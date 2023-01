A terv szerint 2023. március 31-én élesedik az a szabály, miszerint az összes hazai mobilszolgáltatónál fizetni kell az olyan alkalmazásokért és szolgáltatásokért, amelyekhez eddig korlátlanul hozzáférhettünk, ami azt jelenti, hogy nem lesz többé ingyenes például a Facebook, a Messenger, a WhatsApp, az Instagram görgetése vagy épp a Spotify hallgatása. A használatuk közben fogyasztott kilobájtok után is fizetni kell.

Az EU már évek óta lobbizik azért hogy változás legyen az ügyben. Korábban is kifogásolta, hogy egyes díjcsomagokban megkülönböztettek platformokat és alkalmazástípusokat, amelyek nem számították be az adatkeretbe például a Facebook használatánál elfogyasztott adatot.

Tavaly júnisuban az uniós tagállamok szakhatóságait tömörítő BEREC új iránymutatást adott ki, amely arról szólt, hogy a testület a bírói gyakorlat alapján a jövőben semmilyen, az egyes platformokat vagy alkalmazástípusokat megkülönböztető zero rate konstrukciót nem tekint alkalmazhatónak.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság is ezt az álláspontot képviselte 2017-tól, végül pedig a BEREC döntésének hatására 2022 őszén határozatban kötelezte is a Magyar Telekomot, a Yettelt és a Vodafone, hogy 2022. november 15-ig fejezzék be a nullás adatkeretű csomagok értékesítését, 2023. március 31-ig pedig meg kell szüntetniük vagy módosítaniuk kell azokat a szerződéseket, amelyeknél volt valamilyen zero rating opció – idézi a Blikk a Hwsw.hu-t.

A három mobilszolgáltató-óriás közül kettőnél már megtalálható a tájékoztató, amely a nullás díjszabás eltörléséről szól. A Magyar Telekom részletezi, hogy pontosan mely alkalmazásoknál szűnik meg ez a lehetőség, és hogy a felhasználók milyen adatmennyiségekkel számolhatnak egyes applikációknál: