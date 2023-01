Cook halálhírét ügynöke, Robert Malcolm jelentette be. A Broadway sztárja békésen hunyt el szerdán, szívelégtelenség következtében. Legtöbben a Tizenhat szál gyertya című filmből ismerhetik, de szerepelt a nagy sikerű The Lucy Show elnevezésű televíziós sorozatban, valamint a Broadwayen is feltűnt a híres 42nd Street musicalben is.

Cook színészi karrierje mellett a HIV/AIDS jótékonysági szervezetek aktív szószólója is volt, egy 2015-ben vele készült interjúban azt mondta, hogy szeretné, ha úgy emlékeznének rá,

„mint aki a jó irányba hozott egy kis változást az emberek életébe".