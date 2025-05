Soha nem látott felvételt tett közzé a palota: Katalin hercegné meglepő módszerrel gyógyult - VIDEÓ

Katalin hercegné az elmúlt hónapokban szó szerint eltűnt a világ szeme elől – és nem véletlenül. A nyilvánosság előtti visszavonulását sok találgatás és még több aggodalom kísérte, de most végre maga a palota tett pontot a találgatások végére.

Katalin hercegné és skót szigetre vonult vissza Vilmos herceggel.

Forrás: Northfoto

A palota csendjéből a skót szélbe – Így gyógyult Katalin hercegné

A palota által, egy frissen nyilvánosságra hozott, korábban soha nem látott felvételen ugyanis végre megmutatták: Katalin hercegné miként töltötte a házassági évfordulójukat Vilmos herceggel egy igencsak szélfútta helyen – egy skót szigeten. És úgy tűnik, a gyógyulás is ott kezdődött.

A videó, amit a palota csak úgy mellékesen posztolt egy új projekt részeként, megdöbbentő nyugalmat és meghittséget sugároz. Az Isle of Mull nevű, nem épp turistabarát, de kétségkívül lélegzetelállító skót szigeten készült felvételen Katalin és Vilmos gyerekeik nélkül, kettesben barangolnak.

A Daily Mail által is idézett projekt a Brit Nemzeti Portrégaléria „Hold Still” kampányának folytatása, amely a gyógyulás különböző formáit mutatja be. Katalin hercegné ebben nemcsak szereplőként, de védnökként is aktív – és ha már kampány, akkor miért ne mutatnák meg azt is, hogyan lehet gyógyulni?

Nem klinika, nem jógatábor, nem is detoxikáló wellness – hanem esőkabát, gumicsizma, sziklás part és a férjed, aki még mindig megnevettet.

Katalin tehát nemcsak testileg, de lelkileg is gyógyul, és talán ezt most először, egy igazán emberi pillanatban láthattuk. A felvétel finom válasz mindazoknak, akik a háttérben már koronázást, válást vagy épp klónokat vizionáltak.