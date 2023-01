Nagyszabású koncerturné van Fenyő Miklós mögött, aki egy többállomásos fellépéssorozattal ünnepelte saját, hetvenötödik születésnapját. Természetesen a már hagyományosnak mondható Fenyő Ünnep sem maradhatott ki a sorból, ám az énekes számára nincs megállás. Az új évben is szeretné minél több tervét és vágyát megvalósítani.

Az új év, ha tetszik, ha nem, ad egy új vágyat, reményt. Eléggé be vagyok táblázva, vannak felkéréseim, fellépések az évre, elgondolások nagy koncertekkel és színházzal kapcsolatban

– kezdte a Borsnak Fenyő Miklós, aki még a pandémiás időszakban megírt két színdarabot, zenés játékot, melyeket szeretne idén színpadra állítani. Nem ez lenne az első színházi munkája, ugyanis a Made in Hungária már korábban is nagy sikerrel futott, és most ismét láthatja a közönség a József Attila Színházban.

"Ellentétben a korábbi darabokkal, itt a szövegkönyv is én vagyok, tehát a prózát és a dalokat is én írtam. Ha ezek közül az egyiknek valamilyen nagyobb nyilvánosságot tudnánk teremteni ebben az évben, az egy borzasztó jó érzés lenne."

Úgy megyünk neki ennek az évnek a stábommal, az engem támogató hátteremmel, hogy hátha meg tudjuk valósítani. Hogyha nem, akkor sincsen nagy tragédia, de ez például egy nagyon szép terv lenne és ha már kérdezte, az egyik vágyam ez lenne

– zárta az énekes.