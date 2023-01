Az ismert képernyős még tavaly év végén írt egy olyan cikket, mely sokaknál kiverte a biztosítékot. Jeremy Clarkson a Top Gear korábbi és a The Grand Tour jelenlegi műsorvezetője azóta nem győz bocsánatot kérni, ám úgy tűnik, ez most kevés lesz.

Jeremy Clarksont idehaza is jól ismerheti a közönség, hiszen a magyar képernyőkön is régóta fut a Top Gear című brit autós magazin, melynek ő volt az egyik oszlopos tagja egészen addig, amíg egy forgatási inzultus miatt el nem bocsájtották. A tévés ezután kötött szerződést az Amazon Prime nevű streamingszolgáltatóval, ahol két társával együtt egy hasonló autós műsort, a The Grand Tourt készítik.

Ennek a sorozatnak azonban vége lehet, ahogy Clarkson többi munkájának is az Amazonnál, ugyanis a Variety információi szerint a cég kirúgta a botrányhős képernyőst. Jeremy Clarkson legutóbb azzal haragította magára az embereket, hogy vulgáris kifejezésekkel, alpári stílusban beszélt Meghan Markle-ről, valamint Harry hercegtől.

A The Sunban megjelent cikkében arról írt, hogy zsigerből gyűlöli Meghant és álmatlan éjszakáin arról fantáziál, hogy Meghant úgy megszégyenítik majd, mint a Trónok harca egyik főszereplőjét, akinek meztelenül kellett végigvonulnia a város utcáin, miközben az emberek mindenfélével dobálták.