A címszereplőt Olasz Renátó és Nagy Ervin alakította, előbbi a fiatal énekest, utóbbi a már befutott Jimmyt játszotta. Mellettük a hazai színjátszás krémje is felvonult, mindannyian egykoron élt vagy még ma is élő embereket formáltak meg a képernyőn. Jimmy özvegyét, Editet Schell Judit játszotta, akit maga Nagy Ervin ajánlott a szerepre.

Miután a castingosokat is meggyőzte, Schell Judit megkapta Edit szerepét.

Szakmailag minden szerep kihívás. Ebben a szerepben például új volt nekem, hogy egy olyan embert kellett eljátszanom, aki nem egy fiktív karakter, hanem egy élő személy, aki még most is él

– mesélte az rtl.hu-nak adott interjújában a színésznő, aki találkozott is Edittel. Sőt ő maga kérte, hogy beszélhessen az aszonnyal, mivel szerette volna megismerni, és megadni neki azt a tiszteletet, hogy ne csak úgy kezeljék, mint egy karaktert, hanem mint egy embert.

A sorozat egyik különlegessége, hogy a Jimmy házában játszódó jeleneteket nem épített díszletben, hanem valóban az énekes egykori otthonában vették fel, ez pedig az egész stábnak furcsa élmény lehetett.

"(...) napokig kitartott, főleg, amikor be kellett feküdnünk az ágyukba, kinyitni a ruhásszekrényüket, főzni a konyhájukban. De idővel természetesen megszoktuk, ahogy a sok idegen ember belépett a térbe. Mindenki jött-ment, a világosítók, a kameramanok, és más energiák mozogtak, amik kivitték az első benyomásokat. Más hangulata lett, és így gyakorlatilag díszletté változott" – mesélte Schell Judit, aki azt is elárulta, hogy a jelmeze részét képezte a kor divatjának megfelelő smink is és olyan rúzsokat is kellett használnia, amelyektől borzong. Ilyen volt a lila és a narancssárga, a selyemfényű és a csillogó rúzs.