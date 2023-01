Britney Spears nemrég letörölte Instagram-fiókját, ezt pedig sok rajongó figyelmeztető jelnek vélte. Úgy hitték, hogy Brit veszélyben lehet, ezért ostromolni kezdték az énekesnő közelében működő seriffhivatalt. A hatósághoz kedden este tizenegy óra körül futottak be az első hívások, az egyenruhások pedig kivonultak Spears otthonához – tudta meg a TMZ.

A rendőrök megállapították, hogy nincs ok azt feltételezni, hogy Britney Spears veszélyben lenne, ám a TMZ szerint az nem derült ki, hogy az egyenruhások közvetlenül az énekesnővel beszéltek-e, vagy valaki más biztosította őket arról, hogy az ikon biztonságban van.

A lap kitér arra is, hogy Britney nem most először deaktiválta Instagram-profilját, sőt az utóbbi időben ennél szokatlanabb dolgokkal is címlapra került.