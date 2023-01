A trombitás szerdán ünnepelte a 62. születésnapját, ez a köszöntés azonban más hangulatban zajlott, mint a korábbiak.

"A gyerekekkel korábban mindig családi képeket nézegettünk a születésnapomon, most azonban más mederben zajlott a beszélgetés. Látják rajtam, hogy az utóbbi időszak történései nagyon megviseltek, és nemcsak pszichésen, hanem egészségileg is, ami összeomlóban van. Az elmúlt hét év felőrölte az energiámat. Azt hittem, sohasem fogy el belőlem a lendület, de most úgy érzem, mégis. Olyan problémák jelentkeztek nálam a közelmúltban, amik valószínűleg lelki eredetűek, de már szervi problémákban is mutatkoznak" - mondta a Blikknek Lajcsi, akire egyre gyakrabban törnek rá fulladásos rohamok. Az egyik alkalommal a trombitás kisebbik fia annyira megijedt, hogy mentőt akart hívni, ám apja nem engedte.

"Nem akartam, hogy mentő vigyen el a szeme láttára, de bevallom: én is nagyon megijedtem. Olyan fullasztó érzést azelőtt még sosem éltem át. Levegőért kapkodtam percekig. Nem sokkal később aztán bevonultam egy magánkórházba vizsgálatokra, amelyek elég rossz eredményeket hoztak, ráadásul még mindig nem jöttek rá, mi okozhatja a fulladásos rohamokat" - folytatta Lajcsi. Hozzátette, a gyerekei arra kérték, vegyen vissza a tempóból.

"A gyerekeimnek tettem egy ígéretet, amit szeretnék betartani. Azt is kérték, hogy a zenéléstől is lépjek vissza, de azt mondtam, abból az egyből nem engedek. Az az életem. Az önkifejezésnek egy olyan része, ami megnyugtat, sőt, meg vagyok róla győződve, hogy gyógyít is, úgyhogy ebben nemet mondtam nekik. Amíg tehetem, addig dalolni és zenélni fogok. De én is érzem, hogy besokalltam és megfáradtam. Nem akarom, hogy tepsiben vigyenek el otthonról. Akár egy fulladásos roham miatt. De mindig is vasakaratú embernek tartottam magam, most sem akarok haknizni az egészségügyi gondjaimmal."

Galambos Lajos állítja, hogy nem félős ember, így ha valóban börtönbe kell vonulnia, nem ijed meg. De hisz az igazában, és abban bízik, hogy előbb-utóbb fény derül az ártatlanságára.