Hétfőn hatalmas földrengéssorozat rázta meg Törökországot és Szíriát, a becsült adatok szerint pedig meghaladta a 15 ezret a halálos áldozatok száma. Ennél is több a sérült, összesen majdnem 70 ezren szorultak orvosi ellátásra, a romok alatt rekedtek kimentése most is megfeszített munkában zajlik. A helyszínen tevékenykedik több magyar csapat is, akik már több sérültet sikeresen a felszínre hoztak.

A kutatómunkában nagy segítséget nyújtanak az erre a célra kiképzett kutyák, Mexikó pedig egy egész ebbrigádot küld a katasztrófaövezetbe. A világhírű kutyakommandó már többször is bizonyított, leghíresebb mentésük a hat évvel ezelőtti mexikói földrengésnél volt. A csapat azonban egykori vezetője nélkül kel útra, ugyanis Frida, a labrador visszavonulása után tavaly elhunyt.

A mexikói kutyaosztag 16 ebbel kedden indult útnak és vélhetően már megérkeztek a földrengés-katasztrófa epicentrumába – írja a CNN.