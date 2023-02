Több mint 15 ezer áldozata van már a hétfő reggeli, törökországi földrengésnek. A helyszínen a helyi erők mellett számos külföldi mentőcsapat is dolgozik, hogy élve hozzák fel a romok alatt rekedt embereket.

A katasztrófa helyszínén több magyar speciális mentő is szolgálatot teljesít, az állami csapat mellett több szervezet is útnak indította saját egységét. Így tett a Baptista Szeretetszolgálat is, a mentőcsapat vezetője pedig interjút adott az ATV helyszíni tudósítójának, de nem bírta visszatartani a könnyeit.

Pavelcze László is részt vett egy ötéves kislány kimentésében. A gyermeket tíz órán át tartó megfeszített munkával sikerült felszínre hozniuk és miközben a mentés részleteit ecsetelte, eltört a férfinél a mécses.

Örülök, hogy kint van a kislány

– mondta Pavelcze.