A Baptista Szeretetszolgálat HUBA Rescue24 Tűzoltó és Kutató-Mentő Nemzetközi Csoportja, közöttük a Kutyákkal az Életért Alapítvány két jászberényi és egy miskolci mentőkutyás párosa hétfőn este érkezett a katasztrófa helyszínére.

Az elmúlt napokban négy órás váltásban dolgoztak a szakemberek keresőkutyáikkal, akár a mínusz 9 fokos éjszakai hidegben, akadozó áram-, és vízellátás mellett, tartva az utórengések okozta mozgásoktól. A legfontosabb támpont a keresőkutyák jelzése, akik fáradhatatlanul kutatnak az emberek után.

Az összedőlt épületekbe, a szűk rések és törmelékek között sokszor még a legtapasztaltabbaknak is nehéz és veszélyes bejutni, a feltárás során óhatatlanul is történhetnek balesetek. Gogó keresés közben, a romokon szenvedett sérülést, a 2 lábujja közötti úgynevezett úszóhártya sérült meg. A mentőcsapat azonnal ellátta és bekötözte a sérült lábat, Gogó jelenleg sajnos nem bevethető a mentési munkák során.

Nem kérdés, hogy a lelki és fizikai megterhelés igen nagy, a profi kiképzésen átesett kutyákat éles helyzetben így is érheti baleset. Az Alapítvány magyarországi bázisán felállított speciális, műromként funkcionáló Mentőkutya Kiképzőbázison tökéletesen modellezik egy valódi katasztrófa körülményeit, ám váratlan helyzetek így is adódhatnak, amelyekre nehéz felkészülni.

A Kutyákkal az Életért Alapítvány 30 éve foglalkozik eltűnt személyek felkutatásával a nap 24 órájában, térítésmentesen. Már több alkalommal részt vettek nemzetközi segítségnyújtásban. Kutattak már romok alatt rekedt túlélők után Indonéziában, Indiában és korábban Törökországban is. A jelenleg is a helyszínen tartózkodó kutyáink, köztük Gogó is rendelkezik IRO nemzetközi romkutató vizsgával.