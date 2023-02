Második adásához érkezett a Sztárban Sztár, Lékai-Kiss Ramóna, Papp Szabi, Tóth Andi, Marics Peti és Kökény Attila zsűrizésével. A műsor most is ruhamustrával indult.

Ahogy már megszokhattuk, a stylistok most is kitettek magukért, a zsűri összes tagja a személyisének megfelelő ruhát kapott. A legfeltűnőbb és legszexibb ruhát természetesen Andi kapta, a fiatal énekesnő melleit alig takarta valami. Tilla meg is jegyezte, hogy Andi nem tehet hirtelen mozdulatokat, vigyáznia kell, nehogy a nézők többet lássanak, mint kellene.