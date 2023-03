Már korábban is volt arra példa, hogy Nagy Melanie és G.w.M nyilvánosan, a médián keresztül üzengetett egymásnak, ám a hosszú, feszültséggel teli időszak után megnyugodni látszottak a kedélyek. A vita azonban ismét fellángolt, és nagyon hévvel ég, mint egykoron.

Hosszú várakozás után február 25-én kimondta a boldogító igent Varga Márk, azaz G.w.M és Kulcsár Edina, aki már fel is vette új szerelme családnevét. A párnak hamarosan megszületik első közös gyermeke, ám úgy tűnik, mégsem a jelent élvezik, hanem a múlttal foglalkoznak. A rapper ugyanis saját esküvői fotója alatt beszólt exének, Nagy Melanie-nak.

"Megkérdeztem évekkel ezelőtt, hogy egy Mercit kér, vagy vegyem el? (De csak mert érdekelt, mi a válasz!) Hát azóta van egy Merci autója és az esküvő sem jött többet szóba" – írta kommentben G.w.M, válaszolva arra a kérdésre, miért nem vette feleségül Melanie-t. A megjegyzés nem maradt válasz nélkül, a rapper exe frappánsan reagált és meghirdette eladásra az említett autót.

Erre reagálva G.w.M diplomás titkosügynöknek nevezte két gyermeke anyját, aki szerinte luxuskörülmények között él, miközben a sminkszakmában dolgozik. Nagy Melanie úgy érezte, ezt már nem hagyhatja szó nélkül és poszt helyett egy interjúban tételesen cáfolta Márk szavait, sőt be is olvasott egykori párjának.

Elgondolkodtató, hogy valaki élete legszebb napján, az esküvői fotója alatt az exét mocskolja, de ez már legyen az ő gondjuk.

"Nemzetközi kapcsolatok szakértőjeként végeztem a Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi karán, nukleáris fegyverkezés a szakirányom" – mondta Melanie az RTL Fókusznak. A fiatal anyukának nagyon fáj, hogy bárki is kétségbe vonja végzettségét, főleg úgy, hogy a diplomaosztón anno G.w.M is ott volt, ezt közös fotó is bizonyítja.

"A diplomaosztómon ott volt ő is, a nevelőapukája is, és még egy csokor virágot is kaptam. Nem tudom, hogy mit gondolt, vajon mit csinál talárban és fehér kesztyűben az a sok fel-alá szaladgáló, kezet fogó diák? Lehet, azt gondolta, hogy jelmezbálban vagyunk" – szúrt oda a rappernek Melanie, hozzátéve, hogy a gyereknevelés évei után nem egyszerű visszakerülni a nemzetközi diplomácia világába, de büszke arra, hogy elő tudja teremteni gyerekeinek mindazt, amire szükségük van.

Melanie szeretné lezárni az egész témát, nem akar tovább a nyilvánosságon keresztül üzengetni.