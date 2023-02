Február 25-én kelt egybe G.w.M és Kulcsár Edina . Örömükről még aznap be is számoltak az Instagramon, esküvői fotót posztoltak. A sok gratuláció között azonban feltűnt egy kommentelő, akinek G.w.M hosszan válaszolt.

"Melanie pedig épp a napokban nyilatkozta, hogy egyébként nektek novemberben lett volna az esküvőtök, ugyanis semmi elöjele nem volt a lelépésednek, ennyire hazudna?" - tette fel a kérdést a rapper egyik követője, és nem is kellett sokáig várni a válaszra.

"Minden évben minimum 3x-4x is különköltöztem. Ez éveken keresztül elég előjel, csak nyilán kezdetben 1 majd 2 gyerek miatt vívtam a belső csatáimat. (Sokan ragadnak benne egy rossz kamu kapcsolatban akaratuk ellenére is, de nem bánom a két gyönyörű gyermekem miatt!). Sajnos a hazugságok mennyiségét és súlyát nem is szeretném se megszámolni, se kommentelni, mert a világ nem látott még ilyen manipulatív, hazug személyiséget (sajnos). Az esküvő soha nem volt a saját terveimben, aztán elkezdett vele nyomasztani édesanyám, hogy szeretné, ha megesküdnék a tradíciók miatt, ennek hatására pedig megkérdeztem évekkel ezelőtt, hogy egy Mercit kér, vagy vegyem el? (De csak mert érdekelt, mi a válasz!) Hát azóta van egy Merci autója és az esküvő sem jött többet szóba. :) Nincs bajom a különböző elvekkel, illetve döntésekkel sem, de akkor ne legyünk már ennyire álszentek...:) tudnék én mesélni, hozzáteszem az IGAZI okokról, hogy mi is vett körül, de még bírom a sok kamut, aztán ha mégis elfogynék és kitálalnék, akkor arról úgyis mindenki tudni fog! De egyelőre nem szeretnék és remélem nem is kell, hogy erre sor kerüljön" - írta G.w.M.