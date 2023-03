Feltételes szabadlábra helyezést is kizáró, életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték Dél-Karolinában Alex Murdaugh ismert ügyvédet felesége és fia meggyilkolásáért pénteken, alig egy nappal azután, hogy az esküdtszék bűnösnek találta.

Az ítélethozatal előtt Alex Murdaugh az utolsó szó jogán is kitartott ártatlansága mellett, és megismételte, amit a tárgyaláson is hangoztatott, hogy semmilyen körülmények között nem bántotta volna a feleségét vagy a fiát.

Az ügyész záró hozzászólásában kijelentette: megdöbbentő a bűncselekmény elkövetőjének gonoszsága, érzéketlensége és az önzése, az ilyen embert soha nem szabad visszaengedni a szabad és törvénytisztelő polgárok közé.

A büntetőügy bírósági tárgyalása hat hétig tartott, 75 tanút idéztek be, valamint mintegy 800 bizonyítékot vonultattak fel a jogászok. A vádlott saját kérésre maga is a tanúk padjára ült, ügyvédként azt remélve, hogy sikerül meggyőznie az esküdteket ártatlanságáról a gyilkosságokban. Védője és az ügyész napokon keresztül tett fel keresztkérdéseket. Vallomásában beismerte: a nyomozást végző rendőröknek nem mondott igazat azzal kapcsolatban, hogy hol tartózkodott a bűncselekmény idején, és ezt gyógyszerfüggősége okozta mentális zavarával magyarázta. Azt is beismerte, hogy ügyvédként 9 millió dollárt csalt ki ügyfeleitől, viszont a gyilkosságok elkövetését tagadta.

Az ügyész érvelése szerint Murdaugh a gyilkosságokkal anyagi problémáiról akarta elterelni a figyelmet.

A kettős gyilkosság 2021. június 7-én a család birtokán történt. A feleség, Maggie Mardaugh és az egyik fiú, Paul Murdaugh halálát lőfegyver okozta.

A Murdaugh család Dél-Karolina jól ismert és köztiszteletnek örvendő jogászdinasztiájaja. A büntetőtárgyalásról szóló sajtóbeszámolók megemlékeztek arról, hogy a bírósági tárgyalóteremben, ahol az eljárás és ítélethozatal zajlott, Alex Murdaugh apja, nagyapja és dédapja is számos ügyben működött közre ügyészként. A helyiségben volt egy festmény is, amely a nagyapát ábrázolta, mindaddig, amíg a bíró úgy nem döntött, hogy a tárgyalás idejére leveszik a falról - írja az MTI.