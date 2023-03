Egy ember meghalt, kilenc másik megsérült a New York amerikai állambeli Rochesterben vasárnap este tartott rapkoncerten egy tülekedésben, amelyet egy állítólagos lövöldözésről szóló hír váltott ki - közölte a rendőrség.

A sérüléseket a kijárat felé menekülők a tülekedés során szenvedték el GloRilla és Finesse2Tymes rapperek koncertjén - közölte David M. Smith rendőrfőnök hétfői sajtótájékoztatóján. Hozzátette: nincs semmilyen bizonyíték arra, hogy lövések dördültek volna, vagy bárkit is meglőttek vagy megkéseltek volna a helyszínen. A koncert végén a helyszínről távozó emberek az állítólagos lövések hírére pánikba estek és tülekedni kezdtek - mondta David M. Smith.





A kiérkező rendőrök három nőt életveszélyes sérülésekkel találtak. Egyikük, egy 33 éves nő a kórházban meghalt, a másik kettőt még hétfőn is életveszélyes állapotban ápolták. Hét másik embert is kórházba szállítottak, és sérülésekkel kezeltek, ők azonban nem voltak kritikus állapotban.

Bár nincs bizonyíték a lövöldözésre, a rendőrség nyomozást indított a lökdösődés okának felderítésére, amelyet egyaránt kiválthatott "a nagy tömeg, lövések, paprikaspray vagy más tényezők".

Malik Evans polgármester "epikus méretű tragédiának" nevezte a lökdösődést, és ígéretet tette a felelősök felkutatására.



A Memphisből származó GloRilla, akinek az F.N.F. (Let's Go) című, Hitkinddel közösen készített dalát 2022-ben jelölték a legjobb rapszámnak járó Grammy-díjra, azt írta a Twitteren, imádkozik, hogy mindenki rendbe jöjjön.



A végzetes kimenetelű lökdösődések visszatérő jellegűek a tömegrendezvényeken az Egyesült Államokban és világszerte, 2021-ben Travis Scott rapper koncertjén tíz ember halt meg.