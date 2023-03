Galambos Lajosnak február 15-én kellett volna megkezdenie a börtönbüntetését, de ez nem történt meg. Később kiderült, hogy Lajcsi halasztást kért, majd az is, hogy komoly egészségi gondjai vannak. Elmondta, gyógyíthatatlan betegsége van, ennek ellenére azonban úgy tűnik, nem kap halasztást. Kérelmét elutasították.

"A bíróság kirendelte az orvosszakértőt, aki szakkonzulenst is bevont maga mellé, mielőtt döntést hozott. A szakértői véleményt aztán beadták a bíróságnak, onnan pedig tovább küldték a büntetés-végrehajtásnak. Ebben azt fogalmazták meg, hogy a közvetlen életveszélyes állapot fennállását csak részben látják igazoltnak, és véleményük szerint ügyfelem betegsége a büntetés-végrehajtás keretein belül is kezelhető és orvosolható. Ez nem jogerős döntés, és természetesen fellebbezést nyújtunk be ellene. Ennek legfontosabb oka, hogy a szakértői vélemény személyes vizsgálat nélkül, a korábbi orvosi vizsgálatok eredményein alapulva született" - mondta Lajcsi ügyvédje Hajdú Péter YouTube-műsorának felvételén.

"Vártam, hogy legalább megjelenhessek valaki előtt és megvizsgáljanak, de erre esélyt sem adtak. Néhány nap alatt, gyorsított eljárásban hozták meg ezt a döntést. Magánnyomozókat béreltünk fel, hogy találjanak olyan tanúkat, akiket a bírósági eljárás alatt nem hallgattak meg, és számomra kedvező lenne a vallomásuk. Merthogy dolgozunk a perújításon is, ahhoz pedig olyan új bizonyítékokat szükséges bemutatni, amelyek alapján vagy felmentés születik az ügyemben, vagy sokkal enyhébb ítélet. Ha nem tudunk ilyen bizonyítékokat találni, felteszem a kezem, és megyek, ahová mennem kell. Akár a bitófa alá is" - idézi a Blikk Lajcsi szavait.