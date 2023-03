A netes fórumokon sokan tudni vélik, kiről lehet szó, ám a pletykákat senki sem erősítette meg vagy cáfolta az elmúlt időben. A történet szépen csendben lekerült a címlapokról, ám most a Blikk olyan információk birtokába jutott, melyek fordulatot hozhatnak az ügyben. A rendőrség tájékoztatása szerint ugyanis már öt gyanúsítottja van a drogbotránynak, akik között ott van az ismert magyar énekesnő is.

"A Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főosztálya egy fiatal nőt kábítószer birtoklása vétség miatt hallgatott ki gyanúsítottként. Az eljárás során a nyomozók további négy személyt azonosítottak, akiket kábítószer-kereskedelem bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgattak ki. A folyamatban lévő nyomozás érdekében bővebb tájékoztatást adni nem áll módunkban" – írja a Blikk.

A lap felkeresett egy ügyvédet, hogy árnyalják a képet, pontosan mit is jelent, hogy több gyanúsítottja is lett az ügynek. A szakértő szerint elképzelhető, hogy valaki terhelő vallomást tett a beszerzőjére, esetleg olyan nevek is előkerültek, akikkel együtt fogyasztották a tiltott szert. Minden új, előremutató információ enyhítheti a magyar énekesnőre kiszabható büntetést.