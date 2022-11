Az első hírek még csak arról szóltak, hogy kokaint találtak az énekesnő szervezetében, majd ahogy teltek a napok, egyre durvább dolgok is napvilágot láttak. Kiderült ugyanis, hogy a meg nem nevezett előadó sérülten feküdt otthona padlóján, így találtak rá a mentősök. Egy, a napokban megjelent cikk pedig arról írt, hogy az énekesnő megpróbálhatta eldobni magától az életét.

A legfrissebb információk szerint nemcsak kokain, hanem alkohol és egy erős nyugtató is volt az énekesnő szervezetében. A Blikk úgy értesült, hogy a sztár egy benzodiazepin hatóanyagú nyugtatót, szorongásoldót szedett, mely alkohollal vegyítve komoly bajt is okozhatott volna. A lapnak egy addiktológus, dr. Funk Sándor is megerősítette, hogy a drog, alkohol és a gyógyszer együttes jelenléte halálos is lehet.

A baj mértéke függ a mennyiségtől is, de ha ilyen hármas kombinációról beszélünk, egészen kis adag is elég egy esetleges tragédiához, mert ezek a szerek előnytelenül hatnak, főleg együtt. Mindhárom szer egyenként is kockázatos, az együttes hatásuk pedig nehezen kiszámítható

– mesélte a doktor a lapnak, aki hozzátette: