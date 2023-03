Egyesek szerint sejthető volt, hogy bekövetkezik a tragédia. Az egyik környékbeli kamionos úgy véli, már reggel intézkedni kellett volna és vagy a forgalom lassítása, vagy a pálya lezárása segíthetett volna elkerülni a tömegszerencsétlenséget.

Minden összejött szombat délelőtt. Nem esett eső tíz napja, porzott a szántóföld mindkét oldalon.Kivágták a környéken az erdők egy részét, az autópálya melletti fasorokat, nem volt semmi, ami megfoghatta volna a port.

"Olaszország déli részén láttam már ilyen porvihar miatti balesetet, onnan tudom, ilyenkor azonnal lassítják, vagy zárják is a pályát. A sofőrök, akik belehajtottak az átláthatatlan porfelhőbe semmit nem láthattak, onnantól vakon voltak. Szörnyű" – mesélte a Blikknek a kamionsofőr.

A lapnak nyilatkozó szemtanú megerősítette, hogy szinte semmit sem lehetett látni a porfelhőben.

"Nagy szerencse, hogy mi valamennyivel előbb haladtunk el ott, hátul ült a babánk is. Hirtelen pár méterre csökkent a látótávolság. Figyel az ember, de ha akkor valaki satufékezik előttem, valószínűleg reagálás nélkül mentem volna bele a 0 látótávolság miatt. Az a baj, hogy ha a porban hirtelen lassítanak, a mögöttük kilencvennel haladó is simán beleszalad, valószínűnek tartom, most is ez történt" – zárta szavait a Blikknek egy szerencsés sofőr.