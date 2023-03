Az utóbbi időben több olyan híresség neve is címlapokra került, akik valamilyen formában érintettek drogügyekben. Árpa Attilát kábítószer-kereskedelemmel gyanúsították, Herczeg Zoltán pedig már hónapok óta ül előzetes letartóztatásban birtoklás miatt.

Derült égből villámcsapásként érkezett a hír tavaly október végén, miszerint az egyik ismert magyar énekesnőt rendőri kísérettel szállították kórházba, miután kábítószer hatása alatt megpróbált véget vetni az életének. Az ügyben azóta nyomoz a rendőrség és nemrég napvilágra került, hol is tart pontosan a vizsgálat.

Lapinformációk szerint az énekesnő mellett kihallgattak még négy embert, akik a Blikk szerint dílerek lehettek. Ha a rendőrségnek sikerülne felgöngyölítenie az ügyet, akkor lefülelhetnék azt a droghálózatot, mely egyesek szerint évek óta teríti az illegális szereket a hazai sztároknak. A Blikk egyik informátora, egy neve elhallgatását kérő közismert zenész szerint sokan kipróbálták már a tiltott anyagokat.

Sajnos, már egyre szűkebb azon ismert emberek köre, akik nem élnek a kábítószerrel. A kísértés viszont számukra is megvan, hiszen rendkívül könnyen hozzá tudnak jutni

– kezdte a lapnak az informátor.

"Nagyjából három-négy olyan kör van, amelynek a tagjai drogot terítenek sztároknak, őket mindenki ismeri, de aki esetleg nem, az is hamar és könnyen meg tudja szerezni az elérhetőségüket. Akkor viszont nagy gond van, ha ebben a hálózatban bárki is lebukik, mert az könnyen magával ránthat mindenki mást is."