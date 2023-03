A hetvenes évek glam rock korszakában még világsztárként ünnepelt 78 éves angol pedofilt 2015-ben 16 év szabadságvesztésre ítélték gyermekek ellen elkövetett szexuális bűncselekmények miatt, de alig több mint egy hónapja, büntetése felének letöltése után szigorú feltételekkel elengedték. Februárban bejelentett szabadlábra helyezése után a londoni igazságügyi minisztérium szóvivője közölte, hogy Gary Glitter továbbra is szoros rendőri felügyelet alatt marad. A volt énekesnek például folyamatosan elektronikus nyomkövetőt kellett viselnie.



A szexuális bűncselekményekért elítélteknek az angol-walesi törvények alapján hatósági engedélyt kell kérniük, ha külföldre akarnak utazni, nem találkozhatnak felügyelet nélkül gyermekekkel, és a rendőrség internethasználatukat is korlátozhatja. Nem hivatalos hétfői brit médiaértesülések szerint Glitternek ez utóbbi előírás megsértése miatt kellett ismét börtönbe vonulnia. Az elítéltek feltételes szabadlábra helyezésének ügyével foglalkozó brit büntetés-végrehajtási intézmény szóvivője hétfő este csak annyit közölt, hogy a hatóságok a lakosság védelmét tekintik elsődleges fontosságú feladatuknak, és ezért szállítják vissza "habozás nélkül" a börtönbe az elítélteket a szabadlábra helyezés szigorú feltételeinek megsértése esetén.



Gary Glitter - eredeti nevén Paul Gadd - ellen gyermekek elleni nemi erőszak többrendbeli kísérlete, illetve tényleges nemi erőszak címén emeltek vádat, és a londoni Southwark kerület koronabíróságának esküdtszéke nyolc éve bűnösnek mondta ki. A bíróság ezután rótta ki rá a 16 év szabadságvesztést.

A vádpontok egyike szerint Glitter 1977-ben egy 12 éves lánnyal szexuális kapcsolatot létesített, miután pezsgővel leitatta. Egy másik áldozata nyolcéves volt, amikor 1975-ben megpróbálta megerőszakolni.

Glitter a per során végig tagadta a bűncselekmények elkövetését, és azzal vádolta egykori áldozatait, hogy kitalálták a szexuális támadásokról szóló történeteket. Gary Glitter azonban már korábban is többször összeütközésbe került a törvénnyel pedofil bűncselekmények miatt. Vietnamban 2006-ban három év börtönre ítélték, azzal váddal, hogy ottani villájában, illetve egy szállodában két 11 éves kislányt rontott meg.



A volt rocksztárt 1998-ban, egy brit számítógép-áruházban is őrizetbe vették, miután javításra bevitte személyi számítógépét, és az áruház technikusai több ezer, gyermekekről készült pornográf fotót találtak a gépen. Glittert annak idején fél év börtönre ítélték, de ebből csak két hónapot ült le.

Gary Glittert 2012-ben vették ismét őrizetbe gyermekek ellen elkövetett szexuális bűncselekmények gyanújával. Az ellene indított eljárás annak a kiterjedt nyomozásnak a része volt, amelyet a Scotland Yard a BBC brit közszolgálati médiatársaságnál akkoriban kirobbant súlyos pedofil botrány ügyében kezdett.



A vizsgálat előzményeként kiderült, hogy a BBC valaha legnépszerűbb könnyűzenei műsorvezetője, a 2011 októberében 84 évesen elhunyt Jimmy Savile - aki rendszeresen gyermekműsorokat is vezetett - évtizedeken keresztül súlyos szexuális bűncselekmények sorát követte el gyermekkorú lányok és fiúk sérelmére.



A Savile-ügy vizsgálata során került a hatóságok látókörébe Gary Glitter is, miután egy tanú elmondta, hogy látta, amint Glitter egy iskoláskorú lánnyal létesít szexuális kapcsolatot Savile öltözőjében a BBC londoni székházában.