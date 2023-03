Az ausztrál származású, Londonban élő színész a lapinformációk szerint édesanyját látogatta meg szülővárosában, Perthben. Nem sokkal a tragédia előtt még egy fotót és egy videót is posztolt saját közösségi médiás oldalára azzal a felirattal, hogy "még több ok a vidámságra." Halálhírét saját testvére jelentette be egy kommentben, méghozzá a fent említett poszt alatt.

Neighbours actor Peter Hardy found dead at beach https://t.co/tEkMo3RdBupic.twitter.com/w4OizvzWmM — The Sun (@TheSun) March 19, 2023

Peter Hardy egyik barátja, Andy Burn szolgált részletekkel a tragédiáról. A férfi elmondta, hogy barátja éppen snorkelezett, amikor megfulladt. Nem tudni, pontosan miért következett be a tragédia, de a hír megrázta a színész ismerőit és rajongóit. Peter Hardyt pályafutása során olyan sorozatokban és filmekben láthattuk, mint például a McLeod lányai és a Chopper - A kegyetlen.

Peter Hardy 66 éves volt – írja a news.com.au.