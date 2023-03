A műsor harmadik évada kiemelkedő nézettséggel futott tavaly ősszel, így nem volt kérdés, hogy folytatódik. A produkció eddig 2-3 évente jelentkezett friss szezonnal, most viszont alig pár hónapot kell csak várnia a rajongóknak az új adásokra. A készítők ráadásul több újdonsággal is készülnek, a legnagyobb durranás pedig az lesz, hogy a hírességek elhagyják Ázsiát, és helyette felfedezik az amerikai kontinenst.

Ahogy arról a Life.hu is beszámolt, az új helyszín Mexikó és Guatemala lesz. Ami viszont nem változik, az a műsorvezető személye. Ördög Nóra negyedjére is visszatér, és nemrég a reptérről bejelentkezve tudatta követőivel a hírt, hogy útnak is indult Amerikába. Nóra a napokban fejezte be a Séfek séfe vadonatúj szezonjának forgatását, azaz mondhatjuk, hogy megállás nélkül dolgozik.

Az Ázsia Expressz új évadának névsorát vélhetően hamarosan nyilvánosságra hozzák, de az már tudható, hogy a celebek között lesz Nagy Alekosz, aki a tervekkel ellentétben mégsem Baukó Éva oldalán vesz részt a realityben, ugyanis az influenszer nemrég nyilvánosan visszamondta a szereplést.