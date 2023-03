A 2017. március 31-én nyomtalanul eltűnt Mácsik Zoltán családjának ügyvédje úgy gondolja, nagy eséllyel a családapa maradványait találták meg Ausztriában. Hogy ezt mire alapozza, arról a Blikknek nyilatkozott.

"Tényadat, hogy a megölésével vádolt férfi Mácsik Zoltán eltűnése után járt Ausztriában, és láss csodát, pont azon a jánossomorjai határátkelőn ment át, ami a kőbányához nagyon közel található. Feltételezésem szerint a gyilkos ikrényi telkén lelőtte Zoltánt, aztán a holttestet autóba tette és Ausztriába hajtott vele. Talán azt hitte, és teszem hozzá, nem is rosszul, hogy egy elhagyott kőbánya közelében soha nem találják meg áldozatát. Ez az elképzelés hat évig be is jött, mígnem az idén pont ott kezdték az önkéntesek a takarítást. Felvettük a kapcsolatot az osztrák rendőrség képviselőivel, akik vizsgálják, hogy valóban az egyik eltűnt villanyszerelő maradványai kerülhettek-e elő. Orlik Vilmos szerepel az osztrák rendőrség DNS adatbázisában, Mácsik Zoltán genetikai azonosítóját pedig bekérik a magyar hatóságoktól" - mondta el Lichy József, a család jogi képviselője.