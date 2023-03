Szorcsik Viki azt állította a Farm VIP című műsorban, hogy Mischinger Péter agresszívan viselkedett vele. A férfi ezt tagadja, és felszólította a színésznőt arra, vonja vissza az állításait, ellenkező esetben perre viszi az ügyet. A feljelentés megtörtént, a felek most arra várnak, hogy kitűzzék az előkészítő tárgyalás időpontját. Szorcsik Viki hangsúlyozta, hogy tartja magát ahhoz, amit a műsorban mondott, vállalja a felelősséget a szavaiért, és továbbra is tart az agresszív személyektől. Úgy gondolja, aki vállalja a szereplést egy olyan műsorban, mint a Farm VIP, annak tisztában kell lennie azzal is, hogy a megítélése negatív is lehet.

"Elfogadom, hogy fél az agresszív férfiaktól, de én nem gondolom annak magam, és nem vele szemben emeltem fel a hangomat" - mondta a Borsnak Peti. Hozzátette, hisz és bízik az igazában. "Azt gondolom, nem tettem semmi olyat, ami miatt mondanám, hogy ezt érdemlem" - mondta.

"Azt gondolom, hogy még most is előállhat olyan helyzet, melynek hatására megszüntetem az eljárást. Ha szemtől szemben hallom tőle a bocsánatkérést a ránk váró előkészítő ülésen, a szavait írásban is rögzítik, és azt is elismeri, hogy hazudott velem kapcsolatban, akkor okafogyottá válik az eljárás folytatása. Ha ez nem történik meg, akkor magánvádas eljárásban harcolok tovább az igazamért. Kártérítési igényem nincs és az sem célom, hogy Vikit megbüntessék. Én csak az igazamat szeretném hallani, vagy tőle, vagy az ügy végén a bíró szájából" - árulta el Péter.

"Viki nyilvános megjelenései során még most is azt tapasztalom, hogy belém marogat. Azt látom, hogy sértve érzi magát, és a nyilatkozataiban elhelyez olyan tüskéket, melyekkel engem akar megsebezni. Teszi ezt időnként kerek perec, időnként pedig óvatosabb, de egyértelmű utalásokkal. Itt jegyezném meg, hogy idővel az is megeshet, hogy valóban megharagszom rá. Történetesen, ha a kijelentéseivel konkrét kárt okoz nekem, de bízom benne, hogy ez nem következik be" - tette hozzá.