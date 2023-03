Szorcsik Viki és Mischinger Péter között a Farm VIP forgatásán mérgesedett el a viszony. Mischinger feljelentette a színésznőt a becsületsértésért. Így áll most az ügyük.

Szorcsik Viki nem kért bocsánatot Mischinger Pétertől, amiért agresszív embernek nevezte. A volt exatlonos azt mondta a Blikknek, hogy az ügy polgári perré nőtte ki magát:

„Nemrég kaptam egy hivatalos papírt, amelyben arról tájékoztattak, hogy a hatóságok a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz továbbították az ügyet a magánvádas eljárás lefolytatása céljából. Az ügy tehát polgári perré nőtte ki magát."

Szorcsik Viki az RTL Reggeliben azt mondta, ő nem kapott még hivatalos dokumentumot. Hangsúlyozta, hogy tartja magát ahhoz, amit a műsorban mondott, vállalja a felelősséget a szavaiért, és továbbra is tart az agresszív személyektől. Úgy gondolja, aki vállalja a szereplést egy olyan műsorban, mint a Farm VIP, annak tisztában kell lennie azzal is, hogy a megítélése negatív is lehet.