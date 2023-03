A Berettyóújfalui Tankerületi Központ kérdésre közölte, hogy 2022 tavaszán érkezett hozzájuk szülői bejelentés arról, hogy a fenntartásuk alá tartozó általános iskola pedagógusa abúzust követhetett el egy kiskorú diák ellen.

A pedagógus délutánonként többször találkozott kettesben a 8. osztályos gyerekkel, akivel testi kapcsolatot is létesített.

Az édesanya két alkalommal is beszélt erről a tanárral, aki a szülők állítása szerint nem tagadta a viszonyt. Az egyik beszélgetésről hangfelvétel is készült. A szülői jelzést követően a pedagógust mentesítették a munkavégzési kötelezettsége alól, és a rendőrségi feljelentést is megtették. Az ügy jelenleg már az ügyészségnél van - számolt be a Bors.