Tóth Andi március elején jelentette be, hogy visszavonul és nem énekel többet. A döntését egy videóban adta követői tudtára, a téma pedig meglepően nagy vihart kavart a hazai zenészvilágban. Többen is megszólaltak, köztük Tóth Gabi, Szikora Robi és most Pásztor Anna is elmondta a véleményét.