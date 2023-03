Emily Ratajkowski volt férjét több nő vádolja szexuális visszaéléssel. Az áldozatok között kiskorú is szerepel.

Információk szerint nemrég egy 24 éves nő számolt be arról, hogy Bear-McClard 2016-ban az Instagramon kereste fel, majd egy találkozó után egy kisebb szerepet ajánlott fel neki Jólét című filmben.

Az ekkor 17 éves lány izgatottan várta a felvétel napját, hogy találkozhasson a film sztárjával, Robert Pattinsonnal, ő viszont nem volt ott a forgatáson. Helyette egy szűk szobában találta magát, ahol meztelenül kellett állnia egy tucat férfi szereplő és stábtag előtt. Pattinson helyett egy olyan színésszel állították párba, aki nem sokkal korábban szabadult a börtönből - szemlézte a 24.hu a Variety cikkét.

"A szorongásom csak fokozódott, amikor a semmiből egy színész azt súgta a fülembe, hogy »bedughatatja-e«, amíg a kamerák forognak. Azt mondtam, nem"

– hangzott a nő vallomásának egy része, aki állítólag a forgatást követően két évig folytatott romantikus kapcsolatot Bear-McClarddel. A rendező-producer az esettel kapcsolatban nem kívánt nyilatkozni.

Egy másik, augusztusi nyilatkozatban szintén egy nő beszélt arról, hogy 18 éves korában a Csiszolatlan gyémánt című film forgatásán ismerkedett meg a már házas Bear-McClarddel, aki karrierlehetőséget kínált neki.

Állítja, volt olyan eset, amikor a rendező a megkérdezése nélkül, kondom használata nélkül kezdett közösülni vele az Emily Ratajkowskival közös otthonukban. Mint mondta, előfordult, hogy a férfi rasszista jelzőkkel is illette, majd ezeket viccnek minősítette. A nő a dokumentumok szerint azzal is megvádolta Bear-McClardet, hogy egy 15 éves lánynak írogat az Instagramon, aki bár nem vett részt a produkcióban, meglátogatta a forgatáson. A rendező állítólag csak nevetett, majd nem is tagadta előtte a vádakat, amikor számon kérte.

A lapnak több forrás is megerősítette, hogy Bear-McClardnek romantikus kapcsolata volt az említett 15 éves lánnyal, illetve egy asszisztenssel is, aki a filmen dolgozott – a lap szerint ez vezetett ahhoz, hogy a Jólét és a Csiszolatlan gyémánt című filmeket készítő Safdie fivérek végül kirúgták Bear-McClardet.